عمر خيرت وأنغام ومدحت صالح.. تعرف على أبرز حفلات شهر يونيو

بدأت خريطة الفنانين لحفلات شهر يونيو تظهر بشكل كبير حيث سيكون هناك عددا من الحفلات خاصة مع انطلاق شهر الصيف لعدد من المطربين في أماكن مختلفة داخل وخارج القاهرة.

سيكون من بين حفلات شهر يونيو حفل كبير للفنانة أنغام وذلك يوم السبت الموافق 4 يونيو، ضمن حفلات موسم جدة، الذي يتم إقامته الآن في المملكة العربية السعودية وهذا سيكون الظهور الأول لها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

أنغام نجمة حفلات شهر يونيو

الفنانة أنغام كانت قد خضعت لعملية جراحية مؤخرا في الكتف، وخضعت لعملية جراحية وبالفعل نجحت العملية وتحسنت صحتها بشكل كبير.

هناك أيضا الفنان مدحت صالح الذي سيحيي واحدة من ضمن حفلات شهر يونيو وذلك يوم الجمعة الموافق 3 يونيو، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، والتي سيقدم من خلالها عدد كبير من أغانيه المميزة.

عمر خيرت ينضم لحفلات يونيو

ينضم الموسيقار الكبير عمر خيرت إلى قائمة الحفلات خلال يونيو، إذ سيحيي ثلاث حفلات مع انطلاق شهر يونيو حفلين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية الأولى ستكون يوم 13 يونيو والثانية 14 يونيو، وسيكون له أيضا حفلة ثالثة في الساحل الشمالي.

وكما يشارك المطرب اللبناني راغب علامة بالحفلات خلال يونيو، الذي سيحيي واحدة من ضمن حفلات شهر يونيو في مصر يوم الأحد الموافق 12 يونيو، وذلك في أحد الفنادق الكبرى لصالح إحدى الشركات العقارية.