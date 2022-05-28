قبل افتتاحه اليوم.. محافظ البحيرة يكشف تفاصيل مشروع مسار العائلة المقدسة

كشف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، آخر مستجدات مشروع العائلة المقدسة، موضحًا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببدء المشروع على مستوى جمهورية مصر العربية في عام 2017، وكان ذلك في عدة محافظات، منها البحيرة ممثلة في وادي النطرون.

وقال محافظ البحيرة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إنّ وادي النطرون منطقة تاريخية ومن المناطق الهامة بالمحافظة، وتحتوي على الأملاح التي كانت تستخدم في التحنيط في عهد المصريين القدماء.

طول المسار داخل محافظة البحيرة

وأضاف «آمنة»، أن المسار طوله داخل محافظة البحيرة نحو 35 كم ذهابا وإيابا، وبلغت تكلفته نحو 80 مليون جنيه، و80 مليون أخرى للقبة البانورامية، ويحتوي على 4 أديرة، فيها أيقونات نادرة ومزارات ومخطوطات نادرة.

وسيشهد العالم أيقونات كثيرة في 2 دير

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنّ المسار أصبح مهيأ، وتم البدء فيه منذ أكتوبر 2017، وسيتم افتتاحه اليوم، وسيشهد العالم أيقونات كثيرة في 2 دير، بالإضافة إلى عرض الأعمال التي نفذتها وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظة.