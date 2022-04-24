رابطة أندية سيتي كلوب 2022 تختتم بطولتها.. و«بنها» يحصد اللقب بحضور نجوم الرياضة

اختتمت بطولة أبطال أندية سيتي كلوب فعالياتها على ملعب سيتي كلوب طنطا، مساء السبت، بمباراة نهائية بين بطل سيتي كلوب بنها، وبطل سيتي كلوب كفر الشيخ، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3/ 1 بركلات الجزاء الترجيحية.

وحضر نهائي البطولة، الإعلامي أحمد شوبير، والدكتور إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، والعديد من نجوم كرة القدم المصرية، سيد معوض وعلاء نبيل وأسامة عرابي ومحمد عبد الجليل وتامر عبد الحميد.

الدورة شهدت تنافس 74 فريقا

يذكر أن البطولة، تعد أول وأكبر دورة رمضانية تنظمها أندية سيتى كلوب في كرة القدم، بمشاركة أكثر من 74 فريقا على مستوى 7 فروع بمحافظات مصر، جرى تصفيتها في النهاية لفريقين يتنافسان على اللقب الأول لبطولة دوري رابطة أبطال أندية سيتي كلوب.

كما نظمت أندية سيتى كلوب دورات رمضانية لأول مرة في ألعاب أخرى مثل السباحة بمشاركة 271 سباحا، والكاراتيه كاتا وكوميتيه بمشاركة 750 لاعبا، وبطولة البادل تنس وبطولة التنس الأرضي «كور أورانج وكور حمراء وكور صفراء»، وبطولة تنس الطاولة، وبطولة كرة قدم الأكاديميات 4 مراحل سنية، وكرة اليد والسلة والطائرة، وبطولة الجودو واختبار حزام وبطولة السلة 3*3.

وعلى مستوى الأنشطة الثقافية والاجتماعية لأندية سيتي كلوب، جرى تنظيم معارض خدمية للأعضاء بجميع الفروع لمساعدتهم في شراء السلع بأسعار جيدة، وخلق فرص للتجارة للأعضاء وغير الأعضاء داخل النادي، بالإضافة لإقامة خيم رمضانية على أعلى مستوى، تقدم خدمات مميزة للأعضاء طوال الشهر الكريم، وتنظيم إفطار جماعي للأعضاء لتنمية شعور الانتماء والارتباط بالنادي، وكذلك رحلات ترفيهية متنوعة للأعضاء.