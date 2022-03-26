تأجيل دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف بتهمة السب والقذف إلى الغد

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامي نزار الفارس الذي يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، وذلك بتهمة سبه وقذفه، لجلسة الغد.

يناير 2021 بداية الأزمة

اندلعت الأزمة بين الفنانة رانيا يوسف والإعلامي نزار الفارس، في غضون شهر يناير 2021، عقب ظهورها معه في البرنامج الذي يقدمه «مع الفارس».

نزار الفارس يطالب بـ5 ملايين جنيه تعويض

وجاء في الدعوى المقامة من نزار الفارس ضد رانيا يوسف بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه تعويضا عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.