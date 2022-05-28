جمعية «مستثمرى أكتوبر» تطرح 1500 وظيفة للطلبة والخريجين.. الخميس المقبل

تعقد جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان يوماً للتوظيف المفتوح لـ 1500 وظيفة جاهزة للطلبة والخريجين من الجنسين بمصانع مدينة السادس من أكتور بمقر الجمعية أمام نادى 6 أكتوبر، الخميس المقبل.

وكشف رومون عطا الله عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التوظيف عن حضور عدد من كبار الشركات والمصانع بالمدينة كى تتم عملية التوظيف الفوري للشباب والمتقدمين، حيث تشتمل الوظائف المطروحة عدداً من التخصصات أبرزها فنيين ميكانيكا، كهرباء، ثلاجات، وتشكيل معادن، عمال انتاج خبره وبدون في عدد من الصناعات المختلفه , بالاضافه إلي عدد كبير من الوظائف في سلاسل مطاعم كبري.

«عطا الله»: نستهدف توفير عمل لائق للشباب في كافة المجالات

وأوضح عطا الله بأن الجمعية تولى اهتماما كبيرا بملف التوظيف للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة من خلال توفير عمل لائق يضمن كافة حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وتتضمن المميزات التي تشرف جمعية مستثمرى أكتوبر على توفيرها للعمالة والموظفين بالمدينة على (رواتب مُجزية- عقود عمل – تأمين صحى إجتماعى- مواصلات وسكن للمغتربين).

وظائف القوى العاملة

ومن جانبها أعلنت وزارة القوى العاملة أنه خلال الأسبوع الماضي تم تعيين 5621 شاباً منهم 43 من أبطال «قادرون باختلاف» في 5 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة أسوان، والغربية، والقليوبية، والفيوم ، وبنى سويف، بلغت 17 مليون و 889 ألفاً و 333 جنيهاً، والتفتيش على 2426 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5279 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5279 عاملا.