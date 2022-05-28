عاجل.. موسكو تطلق صاروخ كروز زيركون: يفوق سرعة الصوت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن موسكو اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ كروز زيركون تفوق سرعته سرعة الصوت على مسافة نحو 1000 كيلومتر (625 ميلاً).

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الصاروخ أطلق من بحر بارنتس وضرب هدفا في البحر الأبيض.

الصاروخ أطلق من بحر بارنتس وضرب هدفا في البحر الأبيض

وأظهر تسجيل مصور نشرته الوزارة، إطلاق الصاروخ من سفينة واشتعلت فيه النيران في السماء في مسار شديد الانحدار، حسبما ذكرت «رويترز».

فيما وصف الرئيس فلاديمير بوتين الزيركون بأنه جزء من جيل جديد من أنظمة الأسلحة منقطعة النظير.

وأجرت روسيا تجارب سابقة لإطلاق الزركون من السفن الحربية والغواصات في العام الماضي، كما أجرت الشهر الماضي، تجارب على إطلاق صاروخ جديد عابر للقارات بقدرة نووية، وهو صاروخ سارمات، القادر على حمل 10 رؤوس حربية أو أكثر.