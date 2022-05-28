«شباب ورياضة بورسعيد»: 800 مشارك برالي للتزلج بالعجلات.. فيديو

قال عبدالفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد إن رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات شبابية 100%، إذ قدمها الشباب المحب لهذه الرياضة، وجرى دعوة مجموعات كثيرة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث شارك بالأمس نحو 800 مشارك ما بين شباب وفتيات بأعمار مختلفة.

المحافظة فرضت نفسها على خريطة السياحة الداخلية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «شاركونا بداية من الساعة السابعة صباحا، والمحافظة فرضت نفسها على خريطة السياحة الداخلية، في عهد محافظ بورسعيد، الذي طور المحافظة في السنوات الخمس الماضية وجعلها قبلة للسياحة الداخلية».

المحافظ وجه أجهزة المحافظة بالتعاون مع هذه الفكرة الشبابية ولاقت كل الدعم

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أن المحافظ وجه أجهزة المحافظة بالتعاون مع هذه الفكرة الشبابية ولاقت كل الدعم من هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، لافتًا إلى أنّ بورسعيد تشهد في الآونة الأخيرة خطة رصف تشمل كل شوارعها الرئيسة، بل بدأ الاهتمام بشوارعها الجانبية أيضا.

الكثير من الأحياء أصبحت تشهد فعاليات رياضية

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد إلى أنّ الكثير من الأحياء أصبحت تشهد فعاليات رياضية لم تشهدها من قبل، ولم يعد النشاط الرياضي مقتصرا على الشوارع الرئيسة فقط، ولكن بتوجيهات من المحافظات جرى إقحام مناطق أخرى في النشاط الرياضي ومثل هذه الفعاليات.