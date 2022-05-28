شعراوي: المواطنون تبرعوا بـ660 قطعة أرض بـ2 مليار جنيه لإقامة بعض مشروعات حياة كريمة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة في تنسيق مستمر مع المحافظات، وكل الجهات المعنية للوقوف على الموافقات اللازمة واستيفاء جميع المستندات فيما يخص قرارات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات ذات النفع العام والعرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرارات التخصيص اللازمة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المواطنين تبرعوا بنحو 660 قطعة أرض لإقامة مشروعات داخل قرى تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات تطوير الريف المصري بلغت قيمتها نحو 2 مليار جنيه بإجمالي مساحة 603 ألف متر مربع وقدم الوزير الشكر إلى جميع المواطنين الذين تبرعوا بقطع الأراضي لحل المشكلات التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات فيما يخص توفير الأراضي.

وأوضح حرص وزارة التنمية المحلية على إنهاء الإجراءات المطلوبة بشأن تخصيص الأراضي المتبرع بها في مختلف الأغراض سواء كانت لبناء بريد أو مدارس أو وحدة صحية أو غيرها من مشروعات ذات النفع العام.

الموافقة الأمنية شرط لقبول التبرع

وفيما يتعلق بتأخير قرارات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات، أكد وزير التنمية المحلية أن هناك إجراءات لا يمكن لوزارة التنمية المحلية الالتفات عنها حيث الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء اشترط لقبول التبرع موافقة الجهات الأمنية المعنية فضلاً عما تلاحظ أن هناك بعض المتبرعين يلجأون إلى التبرع تنفيذا لغرض آخر ينتج عنها تبوير بعض المساحات المحيطة بالأرض المتبرع بها لاستخدامها في غرض آخر.

ضوابط التبرع بالأرض

وأوضح أن الدولة اشترطت عند قبول التبرع ألا يحد قطعة الأرض المتبرع بها أكثر من حدين للمالك أو المتبرع، وذلك حرصاً على الرقعة الزراعية وتم استثناء مشروعات المباردة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» من هذا الشرط لسرعة توفير الأراضي اللازمة للمشروعات، مع حرص الوزارة على إنهاء إجراءات تلك الأراضي في أسرع وقت في حالة استيفائها للشروط، حيث تم توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالي 5068 قطعة، وجارٍ توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها في قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحي وقطاعات أخرى.