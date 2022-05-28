صينيون بزي فرعوني في مطار القاهرة.. تجربة مميزة تبهر زوار مصر

تجربة مختلفة للقادمين لمصر عن طريق مطار القاهرة صالة 3 والمسافرين عبر صالة الترانزيت، حيث نظم متحف المطار صالة 3 أحتفالية بالتزامن مع يوم المتاحف العالمي بهدف تقديم زيارة لا تنسى للمتحف، من خلال تنظيم محاكاة لارتداء الأزياء المصرية القديمة.

رئيس قطاع المتاحف: نقدم تجربة مميزة للزوار

وقال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف إن متحف المطار يهتم بتقديم تجربة مميزة لزواره من المصريين والعرب والأجانب لتكون التجربة فريدة وتعلق بذاكرة الزوار، وهو ما يدفعهم لإعادة التجربة وزيارة مصر.

وتابع «عثمان» في تصريحات ل«الوطن» قائلا: «ارتدى الزوار النقبة الفرعونية الشهيرة ونماذج لملابس السيدات في عصر الدولة الحديثة وغطاء شعر وتاج، وعبر الزوار عن سعادتهم وكذا حرصهم على التقاط بعض الصور التذكارية وشهد اليوم اقبال من الزوار من جنسيات مختلفة على ارتداء الملابس الفرعونية حيث زار المتحف جنسيات من كوريا والصين وعدد من دول آسيا وأوروبا».

ورش عمل بالأقصر وسوهاج

من ناحية أخرى واستكمالاََ لدور المتاحف لرفع كفاءة العاملين بالوزارة، والتعاون المشترك بين متحف سوهاج القومي ومتحف الأقصر للفن المصري القديم، وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل بعنوان «المتاحف والمناطق الأثرية فيما بين المألوف والمأمول»، التي جمعت العاملين بالمتحفين وشملت عددا من الورش والمحاضرات منها محاضرة بعنوان «متحف الأقصر الإنشاء، المقتنيات، التطوير» ومحاضرة بعنوان «إدارة المتاحف متحف سوهاج القومي نموذجاََ» ومحاضرة بعنوان «مقتنيات متحف الغردقة» ومحاضرة بعنوان «متحف التمساح» وورشة عمل عن كيفية حفظ القطع الأثرية والتعامل معها في المجموعات المتحفية، وورشة عمل عن التربية المتحفية والتواصل المجتمعي ودورها في النشاط الاجتماعي.

وفي ختام اليوم تم توزيع شهادات تقدير لكل من شارك بالحضور في ورشة العمل التي أقيمت بمتحف سوهاج القومي بالاشتراك مع متحف الأقصر للفن المصري القديم.