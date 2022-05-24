«ملتزمون بحماية النحل».. ورشة للأطفال في متحف الموازييك بالإسكندرية

أقام القسم التعليمي بمتحف الموزاييك، ورشة تعليمية فنية، أمس الإثنين، بالتزامن مع اليوم العالمي للنحل، وذلك لتعريف المشاركين بأنه يتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا في 20 مايو من كل عام، ويحتفل به هذا العام تحت شعار «ملتزمون بحماية النحل.. الاحتفاء بتنوع النحل ونظم تربيته».

دور النحل في النظام البيئي

وقالت الدكتورة سلوى عبد الله، مدير عام متحف الموزاييك بمحافظة الأسكندرية، إن الهدف من هذا اليوم هو تعريف الأطفال من المشاركين في الورشة، بدور النحل في النظام البيئي وأهمية النحل في الإسهام بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بإمدادات الغذاء العالمية والقضاء على الجوع في البلدان النامية.

أنشطة الفعالية الاحتفالية بالنحل

وعن الفعاليات التي شهدها اليوم الاحتفالي في متحف الموزاييك بمحافظة الإسكندريةـ قالت مدير عام المتحف، إن اليوم شهد عدد من الفعاليات الفنية والتثقيفية المختلفة المعدة خصيصا للأطفال من زوار المتحف، وبدأت بشرح لما تم رصده من نقوش عن النحل والتي تمزج ما بين الطبيعة والمنحوتات، والنقوش الفنية التي عثر عليها بالمعابد أو تلك المعروضة بالمتاحف المختلفة، والتي تعود للعصور المصرية القديمة سواء الفرعونية أو اليونانية أو البطلمية، حيث قام المشاركون باستكمال لوحة من الفسيفساء الورقية تصور نحلة، واللوحة تحاكي تفصيل من نحت على الحائط الشمالي في مصلى آمون بمعبد سيتي الأول بأبيدوس الأسرة 13، وقام بإعداد اللوحة مسئولة القسم التعليمي بالمتحف.

أول متحف متخصص في فنون الفسيفساء

ويعتبر متحف «الموزاييك» في الإسكندرية أول متحف متخصص في فنون الفسيفساء في مصر وحوض البحر الأبيض المتوسط، في معبد الرأس السوداء بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية.