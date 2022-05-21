أسعار الطماطم اليوم السبت 21-5-2022 في سوق العبور

كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، حول أسعار الطماطم وسعر الخضروات الأخرى، إذ ينشغل المواطنون بمتابعة حركة الأسعار بشكل يومي لتوفير احتياجات منازلهم أولًا بأول.

أسعار الطماطم اليوم

وتقدم «الوطن» أسعار الطماطم في سوق العبور والأسواق المحلية اليوم السبت 21 مايو الجاري، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة لـ 2%.

وتراوحت أسعار الطماطم اليوم 21 مايو في سوق العبور، بين 5 و7 جنيهات، فيما سجلت في الأسواق والمحلات داخل المناطق السكنية، بين 10 و13 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الخضروات اليوم

وسجلت قيمة سعر الفلفل الألوان نحو 20 جنيهًا، وتراوح سعر البطاطس بين 3 جنيهات و5 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البصل الأبيض 4 جنيهات في الأسواق، فيما وصل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات للكيلو الواحد، كما وصل سعر كيلو الليمون لـ14 جنيهًا، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوحت الكوسة بين 4 و5 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق العبور، سجلت أسعار الخضروات قيمة مختلفة عن الأسواق الخارجية، فسجلت البطاطس بين 2 و4 جنيهات للكيلو أما الكوسة تراوحت بين 2.25 جنيه و3.75 جنيه للكيلو الواحد، واختلف سعر كيلو الفاصوليا فسجل قيمة تراوحت بين 5 و7 جنيهات، كما سجل سعر الباذنجان الرومي بين 1.5 حتى 3 جنيهات للكيلو الواحد.

فيما سجل الفلفل الرومي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات للكيلو الواحد، أما الفلفل الحامي البلدي سجل 4 جنيهات للكيلو الواحد، والفلفل الألوان وصل سعره لـ18 جنيهًا للكيلو الواحد، في سوق العبور اليوم السبت 21 مايو الجاري.