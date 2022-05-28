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السيطرة على حريق في مطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

كتب:

حسن صالح
01:22 م | السبت 28 مايو 2022
جانب من الحريق

جانب من الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في أحد المطاعم بشبرا الخيمة، بدائرة قسم ثاني، ما أسفر عن احتراق محتويات المطبخ، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وملابساته وطلب تحريات المباحث. 

حريق في مطعم 

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية، يفيد وقوع حريق بمطعم في شارع 15 مايو في شبرا الخيمة دائرة قسم ثان. 

منع امتداد النيران 

وانتقل العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية وسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة. وأسفر الحريق عن احتراق محتويات مطبخ المطعم بالكامل، وعدم وقوع أي خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.  

وفي وقت سابق أصيب نقيب شرطة واثنان من أمناء قوة مرافقة في حادث اصطدام سيارة شرطة بأحد الأرصفة في الشارع الجديد، بمنطقة بهتيم، التابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ونُقل المصابون إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى ناصر العام ببهتيم، بوصول نقيب شرطة «محمد ، ش ، م»، 34 سنة، وأمين شرطة «طارق ، ح ، ح»، 50 سنة، وأمين شرطة «أمين ، ح ، إ»، 45 سنة بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مصابين فى حادث تصادم سيارة تابعة للشرطة.

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