البيئة: الانتهاء من 5 محطات وسيطة للمخلفات ودعم المنظومة بـ290 معدة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه تم الانتهاء من توريد 290 معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل والتخلص من المخلفات، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة بكل من محافظات قنا وأسيوط والغربية، وأيضا تطوير مصنعي المعالجة والتدوير بالمحلة والدفرة بالغربية، ومصنعي بيلا وسيدى سالم بكفر الشيخ، ومصنع نجع حمادي بمحافظة قنا.

توريد مهمات وقاية من كورونا

بالإضافة إلى توريد عدد من مهمات الوقاية الشخصية لعمال النظافة بالمحافظات الأربعة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت فؤاد في تصريحات صحفية اليوم أن هذا يأتي في إطار خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة، البيئة، حيث قام البرنامج الوطني بعقد سلسلة اجتماعات بوفد بنك التعمير الألماني، وذلك لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، مشيرة إلى أن هذا يؤكد أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في دعم النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وفي دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذي تلعبه بالتعاون مع وزارة البيئة في رفع وعي المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

خطة عمل البرنامج الوطني

يذكر أن الاجتماع استعرض خطة عمل البرنامج الوطنى الحالية والمستقبلية، ومتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج الأربعة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات وفق الجدول الزمنى المعد لذلك، والاتفاقيات الدولية المبرمة ،ومنها مشروعات مصانع التدوير والمعالجة، والمحطات الانتقالية الوسيطة، والمدافن الصحية، وكذلك متابعة الخطط التشغيلية لتلك المشروعات من خلال وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المعنية إلى جانب متابعة الموقف التشغيلي لمعدات منظومة الجمع والنقل التى قام البرنامج بدعم المحافظات بها.

كما تم مناقشة سير اعمال المشروعات فى كل محافظة والوقوف على إنهاء التصميمات وإجراءات الطرح، والإشراف على التنفيذ بالتعاون مع المحافظات المعنية والهيئة العربية للتصنيع، و مناقشة اهم التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليلها