صور.. حملات لضبط «التكاتك» المخالفة ورفع المخلفات بحدائق الأهرام

وجه اللواء أحمد راشد باستمرار الحملات المكبرة في حي الهرم، بصفة دورية لضبط المخالفين، وذلك بإشراف ومتابعة المهندس حسن موافي رئيس الحي الهرم.

مصادرة التكاتك المخالفة والتحفظ عليها

كشفت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها، اليوم، قيام قطاع هضبة الأهرام باستمرار حملات المتابعة والرصد «التكاتك» المخبأة بالجراجات والمتواجدة بالشوارع، لافتًا إلى أنه على الفور تم مصادرتها والتحفظ عليها، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

وقالت المحافظة، إنه تم تجريد وتمهيد طريق شارع الجيش البوابة الرابعة، وتم رفع 7 نقلات من الأتربة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ومنظومة النظافة.

استمرار حملات رفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام إدارة صيانة الطرق باستمرار حملات رفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق حيث تم عمل مرمات دقشوم بطريق كفر طهرمس وشارع الصفا والمروة وإعادة الشيئ لأصله، وما زال العمل مستمر في الشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية إلى شارع فيصل ورفع جميع أشكال التعديات على حرم الطريق.

شن حملة إشغالات مكبرة على الممشى السياحي بمريوطية هرم

قالت محافظة الجيزة إنه تم الانتهاء من أعمال الحائط الخرساني أعلى ماسورة المريوطية أمام شارع الدكتور لاشين لعدم مرور المواطنين عليها حفاظا على أرواحهم، لافتا إلى قيام القطاع الجنوبي بشن حمله إشغالات مكبرة على الممشى السياحي بالمريوطية هرم، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتي تسيئ إلى أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة، وحفاظا على الشكل الحضاري اللائق.

التعامل الحازم مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام إدارة الإعلانات برفع جميع الإعلانات المخالفة، بشارع كعبيش وتحصيل الرسوم المقررة والتعامل الحازم مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، إضافة إلى المرور الميداني لرئيس الحي على أعمال التوسعة والتطوير.