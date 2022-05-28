الزراعة: لجنة لتنفيذ توجيهات الرئيس للتحسين الوراثي للماشية

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التحسين الوراثي لقطعان الماشية المصرية «الأبقار والجاموس» بأخرى أجنبية عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان قادرة على تحمل الظروف المناخية في مصر، وذلك بهدف توفير اللحوم والألبان ورفع الدخل للمربين.

خطط قصيرة وطويلة الأجل لتحقيق تعظيم الاستفادة

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة: «إن هناك توجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وفق برنامج زمني محدد وذلك من خلال تمصير السلالات الأجنبية لتلائم الظروف المناخية في مصر»، موضحاً لـ «الوطن»، أن ذلك يتم وفق خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، ويشرف على تنفيذ الخطة السيد القصير وزير الزراعة، أما قصيرة المدى فتكون من خلال استبدال السلالات المحلية بأخرى عالية الإنتاجية ثنائية الغرض لإنتاج اللحوم والألبان مستوردة، أما الخطة بعيدة المدى فيتم تنفيذها من خلال لجنة تم تشكيلها أساتذة الجامعات والمراكز البحثية ومسئولين بوزارة الزراعة وتقوم على استيراد أصول وراثية عباره عن سائل منوي لتلقيح السلالات المصرية به لإنتاج أفضل السلالات المنتجة للحوم والألبان.

من جانبه قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري ووزارة التموين لتوفير سلالات عالية الإنتاج من عجول البتلو لإنتاج اللحوم وتسويقها في منافذ وزارة التموين، وذلك كخطوه عاجلة للتحسين الوراثي للماشية لدى صغار المربين وذلك عبر استيراد سلالات عالية الإنتاج من اللحوم والالبان كما تم تطوير المجازر ومراكز تجميع الألبان لهذا الغرض.

إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان

أضاف لـ «الوطن» أنه أيضا تم إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان للاستفادة من الطفرة التي سيحدثها هذا المشروع من إنتاج ألبان بكميات وفيرة، وبلغ عددها حتى الآن أكثر من 200 مركز منتشرة في المحافظات، وتم منح تلك المراكز شهادات سلامة غذاء دولية لضمان التسويق الجيد لمنتجهم.

تابع أنه تم تطوير 4 مراكز للتلقيح الصناعي تابعة لوزارة الزراعة بها 78 طلوقة من أفضل السلالات الحيوانية بغرض العمل على التحسين الوراثي للماشية لإحلال أخرى وفيرة الإنتاج من اللحوم والألبان، ومن بين تلك السلالات توفير السائل المنوي لسلالات السمنتال وهي ثنائية الغرض لصغار المزارعين في وتم عقد العديد من البرامج التدريبية للأطباء والفنيين بغرض نشر الوعي في القرى والنجوع.