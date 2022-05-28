تعيين 585 شابا واستخراج 1404 شهادات مهارة وترخيص مزاولة حرفة ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 585 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان «قادرون باختلاف»، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1563 شاباً منهم 9 «قادرون باختلاف»، فضلاً عن استخراج 767 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة، و637 شهادة قياس مستوى المهارة.

التفتيش على 545 منشأة

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أبريل الماضي فتشت المديرية على 545 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 789 عاملا، وعقد ندوة توعية، كما تم التفتيش على 647 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 42 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

6 منح مولود جديد

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 6 منح مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة زواج بإجمالي 3000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة وفاة أحد الأقارب للعامل بمبلغ 2000.