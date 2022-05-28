برلماني: ضرورة وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع جدري القرود

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جائحة كورونا أثبتت حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة للتصدي لهذه الأزمة العالمية، التي انعكست على العالم أجمع، وكانت الدولة المصرية على قدر كبير من التعامل معها، ومن ثم لابد من التعامل مع جدري القرود بآليات محددة وإعلان خطة العمل والاستعداد لهذا الأمر.

جدري القرود

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بإعلان خطة وتفاصيل التعامل مع جدري القرود على أن يكون هناك مؤتمرات صحفية ونشرات تثقيفية وخطة احترازية للمواطنين، حول كيفية تفادي الإصابة بالمرض حتى وإن لم يتحول الأمر لوباء مثل كورونا، ولكن لزاما أن يكون هناك خطة استباقية للتعامل مع الأمر وتوعية مستمرة للمواطنين والتحرك بخطة ووضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع.

المنظومة الصحية

وأشار «سلطان»، إلى أن المنظومة الصحية شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتماما خاصا سواء في أعمال البنية التحتية والنهضة بالقطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة للمبادرات التى أطلقت مؤخرا وفي القلب منها حملة «100 مليون صحة» وغيرها من المبادرات، التي تهدف جميعها للنهوض بصحة المواطنين، ومن ثم وجب أن تكون هناك خطوات استباقية للتعامل مع أي مرض عالمي محتمل أن يتحول لوباء.