قرارات عاجلة من الأوقاف بعد فيديو «الوطن» حول أزمة مسجد بالسيدة عائشة

أصدر الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، بيانًا توضيحيًا حول المشادة التي حدثت أمام مسجد السيدة عائشة، ورصدتها عدسة «الوطن» اليوم.

رد رئيس القطاع الديني بالأوقاف

وقال رئيس القطاع الديني إن مديرية أوقاف القاهرة قالت إن المشادة التي ظهرت في أحد الفيديوهات على باب مسجد المواصلة بحي التونسي التابع لإدارة جنوب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة، لم يشارك بها أحد من العاملين بالمسجد أو بالأوقاف على الإطلاق، إنما كانت بين أحد رواد المسجد وآخر.

تشكيل لجنة

وأكد أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة للنزول إلى المسجد فورًا لمعرفة ملابسات هذه المشادة، مشيرًا إلى أنه جرت إحالة العامل غازي محمد موسى عامل المسجد للتحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث ومدى مسؤوليته عنه.