على الرغم من حالة النشاط الكبيرة التي يعيشها الفنان محمد رمضان على صعيد الدراما والغناء؛ إلا أنه غاب عن السينما لمدة أربعة سنوات كاملة إلى أن أعلن عن التحضير لمشروعه الجديد فيلم «نمبر وان».

وكشف في البداية الفنان محمد رمضان عن فيديو من داخل كواليس التحضير لفيلم نمبر وان، وأعلن من خلاله عن عودته للسينما بعد غياب دام لأكثر من أربعة سنوات، حيث أنه كان آخر أعمال فيلم الديزل، والذي قدمه عام 2018.

فيلم نمبر وان يعيد محمد رمضان للسينما بعد غياب 4 سنوات

وشارك مع محمد رمضان في آخر أفلامه ياسمين صبري وهنا شيحا وفتحي عبدالوهاب وتامر هجرس ومحمد ثروت وسهر الصايغ وشيماء سيف وعارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي.

وكشف أيضا الفنان محمد رمضان عن أن فيلم نمبر وان يجمعه بينه وبين المخرج ياسر سامي مجددا الذي يتولى إخراج العمل، وذلك بعد عدة تعاونات بينهم حققت نجاح كبير.

وبعد عدة أيام كشف الفنان محمد رمضان عن البوستر التشويقي الأول لفيلم نمبر وان، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، حيث ظهر عليه عاري الضهر ومرسوم على ظهره تاتو عليه رقم واحد.

وعلق رمضان على البوستر قائلا: «البوستر التشويقي الأول لفيلم نمبر وان ثقة في الله اكتساح الوحش رجع».

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل المشوار، والذي شارك فيه بجانب دينا الشربيني وبيومي فؤاد وندا موسى وأحمد صفوت وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.