نجيب ساويرس يزور محمد رمضان في كواليس تصوير أغنية «بلالين»

أجرى رجل الأعمال نجيب ساويرس، زيارة للفنان محمد رمضان في أثناء تصوير كليب أغنيته الجديدة التي تأتي بعنوان «بلالين»، والتي من المقرر أن يطرحها رمضان عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» خلال الأيام المقبلة.

كواليس أغنية «بلالين»

ونشر محمد رمضان فيديو لزيارة نجيب ساويرس له وظهر خلاله وهو يعانقه، ثم ذهبا سويًا لمشاهدة فيديو الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق على الفيديو قائلًا: «زيارة غالية من صديقي الغالي نجيب ساويرس، في أثناء تصوير أغنيتي الجديدة».

موعد طرح كليب «بلالين»

وكان «رمضان» انتهى الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب الأغنية، وأعلن عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» أنه سيقوم بطرحها يوم الاثنين المقبل عبر «اليوتيوب»، كما قام الأيام الماضية بطرحها عبر منصة «أنغامي» وحققت مشاهدات عديدة من قبل الجمهور.

رمضان يكشف البوستر التشويقي لفيلمه «نمبر وان»

كما يعمل خلال الفترة الحالية على فيلم جديد بعنوان «نمبر وان»، كشف عنه من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة «البوستر» التشويقي الرسمي للفيلم منذ أيام وعلق عليه قائلًا: «البوستر التشويقي الأول لفيلم نمبر وان، ثقة في الله نجاح، الوحش رجع».

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت مسلسل «المشوار» الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2022، وشارك في بطولته دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، أسما إبراهيم، سامي مغاوري، عمرو عبدالجليل، محمود الليثي، سيد رجب، بيومي فؤاد، والطفل محمد عزازي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.