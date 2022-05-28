بشرى: «مفيش خلاف مع محمد رمضان.. الراب كان هزار»

أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها البالغة باختيارها ضمن لجنة التحكيم في الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، مشيرة إلى أن هذه الدورة كانت مميزة وتضم مجموعة من نجوم الفن.

طبيعة المهرجان تختلف عن مهرجاني القاهرة والجونة

وقالت بشرى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مهرجان الكاثوليكي يحب السينما ويؤمن بها، دون أي حسابات أو مجاملات، مؤكدة أن طبيعة المهرجان تختلف عن مهرجان القاهرة أو الجونة، لأنه متخصص في السينما وليس سياحيا، ويوجد مثله خارج مصر في جميع دول العالم.

لا خلاف مع محمد رمضان

وعما أثير عن خلافها الفنان محمد رمضان قالت بشرى: «مفيش خلاف ولا عمري كان في خلاف بيني وبين محمد رمضان، ده كان هزار، وأي حد متابع راب هيعرف إنه بيبقي فيه كلام رايح جاي».

حنان مطاوع تحصل على جائزة أفضل ممثلة

وفي سياق آخر حصلت الفنانة حنان مطاوع على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «قابل للكسر»، وقالت حنان خلال تكريمها: «المركز الكاثوليكي له مكانة كبير عندي لأن أول جائزة أخدتها في حياتي كانت من المركز الكاثوليكي عن فيلم عزيز على قلبي وهو قص ولزق، وأشكر أحمد رشوان مخرج الفيلم لأنه مؤمن بالفن ومخدش فيه فلوس ورشوان دفع فيه فلوسه وفلوس عربيته ومصدقة في الفن وبحب الفن جدا».

وحصلت الفنانة سميرة أحمد على جائزة الريادة الفنية، وذلك على هامش حفل ختام المركز الكاثوليكي للسينما.