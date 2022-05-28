وزيرة الهجرة تطلب الدعاء لنجلها في محنته بالولايات المتحدة

نشرت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقاً على واقعة اتهام نجلها في الولايات المتحدة الأمريكية في قضية قتل.

وقالت الوزيرة: «لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن. قيامى بواجباتى كوزيرة فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقاً مع كونى أماً مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، مهما كانت العواقب».

منشور لوزيرة الهجرة عن الحادث

وأضافت وزيرة الهجرة: «إنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام».

مكرم: أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى

وتابعت الوزيرة في منشورها: «كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا الذين لقوا ربهم. وأتوجه أيضا لوسائل الإعلام بتحرى الدقة في ما ينشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنة التى ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكماً لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به.. شاكرة محبتكم».