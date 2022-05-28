هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2022؟.. اعرف الإجابة

هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2022؟ كان ذلك لسان حال الآلاف من أولياء الأمور الذي نجح أبناؤهم مؤخراً في الشهادة الإعدادية، في إطار بحثهم عن بدائل لنظام الثانوية العامة التقليدية، ومستقبل آمن بتوافر فرصة عمل لائقة في المستشفيات العسكرية لأبنائهم.

هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2022؟.. الإجابة: بعد الثانوية

لكن الحقيقة أن الالتحاق بالدراسة في مجال التمريض العسكري داخل المنشآت التعليمية للقوات المسلحة، أصبح إما في المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة ذكور، أو المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة إناث، الذي يتمّ الالتحاق به عقب إتمام الدراسة الثانوية، وليس الإعدادية.

شروط الالتحاق بالدراسة في منظومة التمريض العسكري بالمعهد الفني الصحي للقوات المسلحة إناث، يتمّ تحديدها كل عام بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وكانت آخر شروط للراغبات في الالتحاق بدراسة تمريض عسكري كلاً من:

شروط الالتحاق بالدراسة في منظومة تمريض عسكري بالقوات المسلحة إناث

1- الحاصلون على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية شعبة علمي علوم.

2- يتمّ تحديد مجموع الالتحاق بـ المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة إناث وفق نتيجة الثانوية العامة.

3- يشترط أن تكون المُتقدمة ناجحة بمجموع 70% من درجة اللغة الإنجليزية.

4- لا يقل سن المتقدمة للالتحاق المعهد عن 17 عاماً ولا يزيد على 21 عامًا في أول أكتوبر من عام طلب الالتحاق.

5- لا تكون الراغبة في الالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث متزوجة لدى التقدم بطلب الالتحاق بالمعهد.

6- لا يحق للطالبة الدارسة بمنظومة التمريض العسكري في المعهد الزواج خلال فترة الدراسة ولحين التخرج منه.

7- تكون المُتقدمة للالتحاق بالمعهد مصرية الجنسية، ومن أبوين مصريين.

8- يمضي ولي أمر الفتاة إقرارًا بالموافقة على التحاق ابنته للخدمة في القوات المسلحة.

9- لا تكون الطالبة قد تقدمت للالتحاق بكلية عسكرية، وتمّ رفدها.

10- اجتياز الاختبارات التي يتمّ إقرارها للالتحاق بالمعهد الفني الصحي إناث.

شروط الالتحاق بالدراسة في منظومة تمريض عسكري بالقوات المسلحة ذكور

وبالنسبة للذكور، فإن فرصة الالتحاق للعمل في تمريض عسكري ممكنة عقب الالتحاق والدراسة في المعهد الفني للقوات المسلحة ذكور في حوش عيسى، ويتمّ تحديد شروط الالتحاق بها عقب إتمام الدراسة الثانوية أيضاً، وكانت آخر شروط للالتحاق هي:

1- أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة أو الأزهرية شعبة علمي علوم.

2- أن يكون من أب وأم مصريين.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على نسبة 70% من مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة.

4- أن يكون حسن السير والسلوك.

5- يجتاز الطالب اختبار الكشف الطبي.

6- يجتاز الطالب اختبار اللياقة الطبية.

7- يخضع الطالب لاختبار اللياقة النفسية ويجب أن يجتازها.

8- يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية بمعهد اللغات القوات المسلحة.

9- أن يجتاز الطالب كشف الهيئة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة صفحة دليل المعاهد الصحية للقوات المسلحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر هذا الرابط.