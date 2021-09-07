تنسيق المعهد الفني الصحي بالإسكندرية والأوراق المطلوبة

يعد المعهد الفني الصحي بالإسكندرية أحد أهم المعاهد والكليات التي تتجه إليها الأنظار خلال تنسيق الكليات 2021، لطلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام، حيث أن المعهد يوفر مميزات عدة لطلابه وخريجيه، مما يجعله أحد المعاهد التي يرغب الطلاب الالتحاق بها.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كافة التفاصيل عن المعهد الفني الصحي في الإسكندرية حول التنسيق الخاص به والأوراق المطلوبة للتقديم والمميزات والأقسام الخاصة به.

تنسيق المعهد الفني الصحي بالإسكندرية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المعهد الفني الصحي بالإسكندرية 2021، حيث أن الحد الأدنى للقبول بالمعهد من الثانوية العامة 331 علمي علوم، والحد الأدنى للقبول بالمعهد من الثانوية العامة علمي رياضة بلغ 283 درجة.

مميزات المعهد الفني الصحي بالإسكندرية

يتميز المعهد الفني الصحي بالإسكندرية بعدد المميزات أهمها:

- يحق لخريج المعهد الفني الصحي بالإسكندرية الحصول على عمل بالحكومة في وزارة الصحة أو ما يعادلها عن طريق «التكليف».

- يمكن لخريج المعهد الفني الصحي بالإسكندرية أن يكمل دراسته في المعهد لمدة عامين أخرين ليصبح حاصل على بكالوريوس بدل الدبلوم، ويصبح «تقني» بدل «فني» وتلك التكملة تكون في المعهد نفسه وليست في كلية.

أقسام المعهد الفني الصحي بالإسكندرية

- قسم المعامل.

- قسم الأشعة.

- قسم الأسنان.

- قسم الصناعات الدوائية.

- قسم المعاونيين الصحيين للذكور فقط.

- قسم التسجيل الطبي والإحصاء.

- قسم التمريض العام.

- قسم العظام.

شروط القبول في المعهد الفني الصحي بالإسكندرية

- أن يكون الطالب حاصلاً على المجموع الذى أقره مكتب التنسيق331 علمي علوم، 283 علمي رياضة وفقاً لتنسيق الكليات.

- ألا يقل سن الطالب عند الدراسة فى أول اكتوبر عن 16 سنة وألا يزيد عن 22 سنة.

- اجتيازالكشف الطبي واختبارات القبول التى يقرها المعهد.

- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

- القبول بالمعهد إقليمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد الفني الصحي بالإسكندرية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022

- أصل الثانويه + صورة منها.

- أصل شهادة الميلاد.

- 8 صور شخصية.

- نموذج 2 جند من مديرية الامن للطلاب الذكور، و نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19عام.

- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولى الأمر.

- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.