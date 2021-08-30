 تنسيق معهد فني صحي 2021.. يتيح الالتحاق بكليات التمريض

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وعقب ذلك تزايد البحث من قبل الطلاب خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن تنسيق معهد فني صحي 2021.

ويقبل المعهد الفني الصحي طلاب الثانوية العامة من قسمي الشعبة العلمية «علوم، ورياضة»، بالإضافة إلى طلاب الدبلومات الفنية قسم الكهرباء وقسم الإلكترونيات، لدخول تنسيق معهد فني صحي 2021؛ إذ يقبل الطلاب بالمعهد الفني الصحي من خريجي الدبلومات التجارية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مؤشرات تنسيق معهد فني صحي 2021:-

ولم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مؤشرات تنسيق معهد فني صحي 2021، حتى الآن، ويتيح المعهد للطلاب الالتحاق بكليات التمريض شرط الحصول على تقدير مرتفع؛ لكى تحصل على درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية.

تعرف على المعاهد الصحية المتاحة في المحافظات:

- معهد فني صحي طنطا.

- معهد فني صحي بني سويف.

- معهد فني صحي المنصورة.

- معهد فني صحي الزقازيق.

- معهد فني صحي جنوب الوادي.

- معهد فني صحي أسوان.

- معهد فني صحي بنها.

- معهد فني صحي الإسماعيلية.

- معهد فني صحي بورسعيد.

- معهد فني صحي أسيوط.

- معهد فني صحي سوهاج.

الدراسة داخل المعهد الفني الصحي

تكون الدراسة داخل المعاهد الفنية الصحية باللغتين العربية والإنجليزية.

شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصحي:

- يجب ألا يقل سن الطالب عن 16 عاما.

- لا يزيد عمر الطالب عن 22 عاما.

- تطبق شروط القبول بالمعهد الفني الصحي وفقا للتوزيع الإقليمي.

- الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية معا.

أقسام المعهد الفني الصحي:

- قسم التمريض.

- قسم الأسنان.

- قسم التغذية العلاجية.

- قسم البصريات.

- قسم العظام.

- قسم التخدير.

- قسم العناية المركزة.

- قسم الأشعة.

- قسم تصنيع الدواء.

- قسم الطوارئ.

- قسم صيانة الأجهزة الطبية.