«الأورمان»: تنفيذ 14532 مشروعاً تنموياً صغيراً في المنيا

أعلنت جمعية «الأورمان» عن إقامة مشاريع تنموية صغيرة في محافظة المنيا، عبارة عن قروض حسنة وتسليم مواشي وأكشاك، في إطار الانتقال بالشرائح المحتاجة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء، وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً، دون أي تمييز ديني أو سياسي، وذلك بشكل مؤسسي متطور، ويؤكد دور العمل الأهلي فى تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً.

التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها

وأجرت «الأورمان» مسحاً اجتماعياً للفئات المستحقة في محافظة المنيا لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجاً المنتشرة في أرجاء المحافظة.

تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب

وذكر بيان صادر عن جمعية الأورمان في محافظة المنيا، اليوم السبت، أنها نجحت في تسليم 14532 مشروعاً تنموياً بمحافظة المنيا، تشمل إقامه 314 كشك، وتوزيع 6188 رأس ماشية، وتقديم 8030 قرض حسن، مشيراً إلى أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.

وتمضي جمعية الأورمان في خطواتها لإعطاء نموذج رائع للعمل المدني من خلال خدماتها المختلفة في كل المجالات خاصة نحو تنمية المجتمع المصري، ولكي تصل الجمعية إلي هدفها في كل أنحاء محافظة المنيا، أجرت عمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل.