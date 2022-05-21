«الأورمان» تجهز 11 «كشك» لذوى الهمم في الدقهلية ‏

أعلنت جمعية الأورمان عن تنظيم احتفالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية لتوزيع 11 كشك لذوى الهمم بالدقهلية من مختلف فئات الإعاقة ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل إلى ذوي الهمم في محافظة الدقهلية من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

تنظيم احتفالية لتوزيع 11 كشك لذوى الهمم بالدقهلية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي أنهما بصدد تنظيم احتفالية لتوزيع 11 كشك لذوى الهمم بالدقهلية من مختلف فئات الإعاقة، تتضمن الاحتفالية توزيع عدد 11 كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 28500 جنيه بإجمالي تكلفة 313 ألف و500 جنيه.

شعبان: دعم الأورمان لذوي الهمم يأتي على رأس أولوياتنا

وأضاف شعبان في بيان صحفي، أن دعم الأورمان لذوى الهمم يأتي على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، لرفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم، وأنهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

وأشار إلى أنه بالفعل على مدار السنوات الماضية قامت الجمعية بعمل مشاريع تنموية وخدمات طبية تخص ذوي الهمم، سواء التي تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتسهل عليهم أمور حياتهم أو مشاريع تساعدهم على العيش ووجود حرفة لكسب الرزق أو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاص، فضلا عن دعم أفكارهم وتحويلها لمشروعات.

وأشاد شعبان بالتقدم الملحوظ في مصر في الآونة الأخيرة، خاصة في السنوات الماضية، في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، وباعتبارهم جزءا رئيسي في المجتمع.

وذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم زوى الهمم من خلال توزيع ألف جهاز «لاب توب» مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.