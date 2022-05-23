بدائل الثانوية العامة في المنيا 2022.. «العناني» توفر فرص عمل

أنشئت مدرسة العناني للتعليم المزدوج بقرار وزاري في عام 2015، وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعددية، وتضم قسمي فني إنتاج بساتين، وفني دواجن، وتُعد من بدائل الثانوية العامة في المنيا 2022، وترعاها ماليًا وفنيًا شركة الدقهلية للتنمية الزراعية.

مدرسة العناني من بدائل الثانوية العامة في المنيا 2022

وتتمثل شروط الالتحاق بمدرسة العناني بالمنيا في الآتي:

1- اجتياز اختبارات القبول.

2- شهادة حديثة للإعدادية.

3- اجتياز الكشف الطبي.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

5- المجموع تحدده وزارة التعليم.

مدرسة العناني تمنح حوافز شهرية وفرص تعيين

مدة الدراسة داخل مدرسة العناني للتعليم المزدوج في المنيا 3 سنوات، وبها تخصصان هما: فني إنتاج بساتين، وفني إنتاج دواجن، ويكون التدريب العملي داخل شركة الدقهلية وتقع بالطريق الصحراوي الغربي، ويحصل الطالب في الصف الأول على حافز مادي شهري 750 جنيهًا، ويصل إلى 1500 في الصف الثالث مع وجود فرصة للتعيين بشركة الدقهلية للخريجين المتميزين.

مناهج الدراسة في مدرسة العناني

يدرس طلاب مدرسة العناني للتعليم المزدوج، والتي تُعد من بدائل الثانوية العامة في المنيا 2022، مناهج التعليم الزراعي التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وتكون الدراسة النظري لمدة يومين في الأسبوع، و4 أيام تدريب ودراسة عملي.

ويُخصم الحافز الشهري في حال عدم التزام طلاب مدرسة العناني للتعليم المزدوج بالمنيا بالحضور، ويتحمل الطالب كافة الرسوم الدراسية المقررة على المدارس الزراعية الحكومية، دون تحميل وزارة التعليم أي أعباء مالية نظير الحوافز التي تصرف لطلاب المدرسة.

وأنشئت مدرسة العناني للتعليم المزدوج بالمنيا، بموجب القرار الوزاري في العام الدراسي 2015 / 2016، وتقع علي طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي بزمام مركز أبوقرقاص، وتخرجت أول دفعة منها في عام 2018، وكانت قبل ذلك تعمل كفصول ملحقة بالمدرسة الزراعية بأبوقرقاص، ويلتحق بها الطلاب بعد حصولهم على الشهادة الإعدادية.