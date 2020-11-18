"تشغيل الشباب" بالإسماعيلية يعلن عن 958 وظيفة خالية.. تعرف على الشروط

في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب، وبناء على تعليمات المحافظ بشأن التنوية عن فرص العمل التي يقوم جهاز تشغيل الشباب بالبحث والتواصل مع الشركات لتوفيرها، يعلن جهاز تشغيل شباب الإسماعيلية عن توفير عدد 958 وظيفة للشباب للمؤهلات العليا والمتوسطة، ودون مؤهل بالقطاع الخاص.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

شركة مقاولات تعمل في أبراج المحمول

- عدد 5 مهندسين اتصالات خبرة بصيانة وتركيب شبكات محمول.

- عدد 5 مهندسين اتصالات حديثي التخرج، ويفضل الحاصلين على دورات Mobile Backage.

- عدد 10 مهندسين ميكانيكا خبرة بصيانة مولدات الديزل، يشترط خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

- عدد 10 أخصائي نظم ومعلومات هندسية خبرة ودون خبرة، ويفضل الحاصلين على شهادة CCNA.

- عدد 10 فنيين اتصالات خبرة بصيانة وتركيب شبكات المحمول.

- عدد 10 فنيين اتصالات دون خبرة.

- عدد 20 فنيين ديزل وميكانيكا خبرة بصيانة المولدات.

- عدد 20 فنيين تبريد وتكييف.

الشركة الوطنية للمحميات الزراعية

- عدد 500 عاملا وعاملة إنتاج بشرط ألا يزيد السن على 35 عاما، وأن يكون المؤهل متوسط وما دون المتوسط (إعدادية - ابتدائية - محو أمية).

شركة مفارش بلاستيك

- عدد 30 عامل إنتاج.

شركة أمن للعمل في الوحدات الصحية

- تطلب 5 مشرفين قطاع و10 أفراد أمن.

شركة تصنيع جوارب

- عدد 1 أمينة مخزن وعدد 50 عامل إنتاج حديث تخرج.

شركة للمحولات الكهربائية

- عدد 5 مهندسين كهرباء وعدد 5 مسؤول IT وعدد 10 فنيين ميكانيكا وكهرباء وعدد 5 هاوس كيبينج.

شركة لأعمال النظافة بالمستشفيات

- عدد 150 عامل خدمات، بشرط ألا يتعدى السن 45 عامًا.

شركة توكيل محمول

- عدد 4 مندوبين مبيعات وعدد 1 محاسب.

شركة لتصنيع مهمات الوقاية

عدد 4 عمال إنتاج.

شركة دواجن

- عدد 10 عمالة عادية وعمال مزارع.

شركة أمن على المنشآت

- عدد 20 مشرف أمن و50 فرد أمن.

شركة للطاقة الشمسية

- عدد 8 عمال إنتاج.