سر خوف سمير صبري من الموت وحيدا.. جثة ابن خاله السبب

8 أيام مرت علي وفاة الفنان الكبير سمير صبري التي فاضت روحه إلي بارئها، صباح الجمعة قبل الماضي، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، حيث توفي أثناء نومه داخل غرفته بالفندق.

سر خوف سمير صبري من الموت

وكشف مصدر مقرب من سمير صبري لـ«الوطن» عن خوف الأخير من الموت وحيدا علي مدار سنوات عمره، وذلك بعد العثور علي جثمان ابن خاله ويُدعى «حلمي» ميتا داخل شقته، حيث تم اكتشاف وفاة الأخير بعد يومين من رحيله، وذلك بعد انبعاث روائح كريهة من داخل شقته، بحسب كلام المصدر.

وأكد المصدر أن هذه الواقعة أثرت كثيرا علي سمير صبري، وكان يخشى مواجهة المصير نفسه في يوم من الأيام، مشيرا إلى أنه كان يخلد للنوم عند وصول العاملين معه إلي شقته صباحا، ولذلك كان يميل للسهر كي لا يغلبه النوم أثناء جلوسه وحيدا داخل منزله.

جنازة سمير صبري

وشُيعت جنازة الفنان الكبير سمير صبري، السبت الماضي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضرها عدد كبير من النجوم، أبرزهم يسرا، أحمد السقا، ليلي علوي، ميرفت أمين، إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، دينا، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، وفاء عامر، غادة إبراهيم، منير مكرم وآخرين.

ووري جثمان سمير صبري الثرى داخل مقابر المنارة بمحافظة الإسكندرية، حيث دفنه صديقه المخرج محمد تركي استجابة لوصيته التي كشف عنها الأخير في بث مباشر مع جريدة «الوطن»، قبل أيام.وأقيم عزاء الفنان سمير صبري داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مساء الاثنين الماضي، وحضره عدد كبير من النجوم الذين أعربوا عن حزنهم لرحيل فنان كبير بقيمة سمير صبري.