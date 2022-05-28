إجراء 10 عمليات قسطرة طوارئ خلال 24 ساعة بمستشفى القلب بالمنيا

أعلن الدكتور خالد الغربي، رئيس قسم القلب والقسطرة بكلية الطب بجامعة المنيا، اليوم السبت، عن نجاح الفرق الطبية بمستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة، في إجراء 10 عمليات قسطرة قلبية دقيقة، خلال 24 ساعة، حيث كانت تلك الحالات تعاني من جلطات حادة بالقلب.

مشروع دعامة الحياة

وضم الفريق الطبي، الذي أجري العمليات الـ10 كلاً من الدكتور عمرو سطوحي، مدرس واستشاري أمراض القلب، والدكتور حازم فراج، أستاذ مساعد واستشاري أمراض القلب، حيث يتم إجراء قسطرة طوارئ ضمن مشروع دعامة الحياة، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسام الدين شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

ولفت «الغربي» إلى أن الحالات العشرة التي تم التعامل معها خلال يوم واحد يُعد إنجازاً يُحسب لوحدة قسطرة القلب بمستشفى القلب والصدر في المنيا الجديدة، مقدماً الشكر لجميع من شاركوا في نجاح المنظومة الطبية والعلاجية المقدمة لجميع المترددين على وحدة القسطرة.

الحد من وفيات أمراض الشريان التاجي

وقال الدكتور عمرو سطوحي، مدرس واستشاري أمراض القلب، إن مشروع دعامة الحياة يستهدف علاج مرضى الجلطات القلبية الطارئة، من خلال دخول المريض الذي يعاني من جلطة القلب نتيجة انسداد كامل الشريان، إلى غرفة القسطرة طوارئ، ويتم إعادة فتح الشريان، وتركيب دعامة دوائية، بدلاً من إعطائه حقنة لإذابة الجلطة، ينتج عنها إعادة إرواء لعضلة القلب.

وأضاف الدكتور حازم فراج، أستاذ أمراض القلب، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين استقبال المريض للحد من عدد الوفيات، بسبب أمراض الشريان التاجي، لافتاً إلى أن قسم القلب بجامعة المنيا من أكثر الأماكن استقبالاً لهذه الحالات في صعيد مصر.