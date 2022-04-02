داليا شوقي تخوض الموسم الرمضاني بعملين فنيين

تشارك الفنانة داليا شوقي خلال الموسم الرمضاني بعملين مختلفين؛ الأول مع الفنانة القديرة يسرا بمسلسل أحلام سعيدة في دور نادين، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية، ويشارك معها عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، وهو تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

العائدون بطولة أمير كرارة وأمينة خليل

والعمل الثاني الذي تشارك فيه داليا شوقي هو مسلسل العائدون، أمام الفنان أمير كرارة، وأمينة خليل، وتلعب دور مروة، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، نبيل عيسى، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

أبرز المعلومات عن داليا شوقي

يذكر أن داليا شوقي تخرجت في الجامعة الأمريكية، وتخصصت في قسم المسرح والتمثيل لتتلمذ علي يد محمود اللوزي أستاذ الدراما والمسرح، لتشارك في مجموعة مختلفة من العروض المسرحية منها لعبة الحب والصدفة، وThe Crucible، وصحوة الربيع، ودقة بدقة، وفي عام 2015، تم اختيارها في مبادرة Kevin Spacey's Homegrown، وتم تدريبها على يد كيفن سبيسي لتقدم عرض حي بحضور حاكم إمارة الشارقة.

وانتقلت بعدها إلى الشاشة الصغيرة على يد المخرج حاتم علي في مسلسل كأنه امبارح عام 2018، في دور ناهد رستم، لتتوالى بعد ذلك الأعمال، ومنها: مسلسل النهاية، فيلم توأم روحي، مسرحية كوكو شانيل مع شيريهان.

وكانت آخر أعمال داليا شوقي، بطولة حلقة فوبيا من سلسلة خارج السيطرة على منصة شاهد، ودور أمنية الدالي في مسلسل البحث عن علا على منصة نيتفليكس.