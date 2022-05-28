المشدد 7 سنوات للمتهم بهتك عرض فتاة في عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم السبت، بمعاقبة حلاق بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك لإدانته بهتك عرض فتاة في منطقة عابدين بعد وجود علاقة عاطفية بينهما تطورت لإقامة علاقة غير شرعية، وهو ما أسفر عن حملها.

هتك عرض فتاة

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم «م. أ»، هتك عرض فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، بعد أن جمعتهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة غير شرعية، أسفرت عن حملها.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عابدين، يفيد بورود بلاغ من والد الفتاة المجني عليها، بفيد بهتك عرض الابنة التي تبلغ من العمر 17 عاما على يد «حلاق»، ما أسفر عن حملها سفاحا بعد علاقة غير شرعية جمعتهما.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة عابدين إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهم الذي اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وأنه كانت تجمعه بالمجني عليها علاقة عاطفية تطورت بينهما إلى علاقة غير شرعية، داخل شقته بعدما استدرجها بدائرة القسم وهتك عرضها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها للوقوف على ملابساتها بشكل كامل، ووجهت للمتهم تهمة هتك عرض فتاة قاصر، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.