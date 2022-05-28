محافظ المنيا: محطتان لمعالجة الصرف ورفع المياه بتكلفة 200 مليون جنيه

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في عدد من القرى التابعة لمركز العدوة، شمال المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته، كل من نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز العدوة، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، وعدد من مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب، وممثلي جهاز التعمير، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

تابع محافظ المنيا، خلال جولته، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بقرية «الجهاد»، حيث شملت الجولة المرور على أعمال إنشاء وحدة الإسعاف بالقرية، التي يجري إنشاؤهاعلى مساحة 250 متراً مربعاً، وكذلك أعمال إنشاء مدرسة «الجهاد 4»، على مساحة 3 أفدنة، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذلك الأعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعي، على مساحة 600 متر، وأعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة بقرية «الجهاد»، على مساحة 1900 متر مربع.

150 مليون لمحطة معالجة «زاوية برمشا»

وتابع «القاضي»، خلال جولته بقرى مركز العدوة، أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية «زاوية برمشا»، المقامة على مساحة 13 فداناً، وبتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، حيث راجع المحافظ كافة التصميمات الهندسية بمحطة المعالجة.

كما شملت جولة محافظ المنيا تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية «عطف حيدر»، حيث تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعي بالقرية، وكذلك الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، بتكلفه 40 مليون جنيه، ومجمع الخدمات بالقرية، وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطة رفع المياه بالقرية، بتكلفة 55 مليون جنيه.

«القاضي» يوجه بتوصيل المرافق للمدارس

ووجه محافظ المنيا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مسؤولي الكهرباء، بتوصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها، وبصفة خاصة المدارس، باعتبارها مشروعات قومية.

وأوضح المحافظ أنه يجري العمل في 192 قرية و757 تابعاً، بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع، واكتشاف المشكلات التي تظهر، والعمل على حلها بشكل لحظي، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات، وفقاً للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.