محافظ المنيا: الصوامع تستقبل 390 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، أعمال توريد القمح للشوان والصوامع المجهزة لاستقبال المحصول، موسم عام 2022، وذلك خلال جولة تفقدية شملت شونة «المسيد»، في مركز العدوة، في أقصي شمال غرب المحافظة.

44 موقعاً تخزينياً لاستلام محصول القمح

وأعلن محافظ المنيا أنه تم توريد 390 ألف طن و89 كيلوجرام من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقعاً تخزينياً، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح خلال الموسم الحالي.

250 ألف فدان منزرعة بالقمح بالمنيا

وأشار محافظ المنيا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

وتابع المحافظ انتظام عمليات توريد القمح، كما التقي عدداً من المزارعين والتجار، موجهاً لهم الشكر على الانتظام في التوريد ، كما أشاد المزارعون والتجار بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، وإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي، وتحقيق الصالح العام للمواطنين، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي، الذي يُعد استثنائياً، نظراً للظروف الدولية التي يمر بها العالم، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.