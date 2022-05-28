عاجل.. أول تعليق من الحكومة على استقرار سعر الصرف عقب زيادة الفائدة

في أول تعليق من الحكومة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عقب قرار لجنة السياسة النقدية الأخيرة بزيادة الفائدة على الإقراض والإيداع، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه بعدد من المستثمرين اليوم على هامش زيارته للإمارات، إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، يحدده «حجم الاحتياجات» للعملة في السوق.

رئيس الوزراء: الموارد الدولارية المتاحة للدولة حاليا من مصادر قوية ومستدامة

وأضاف «مدبولي»، أن الموارد الدولارية المتاحة للدولة من مصادر قوية ومستدامة، مثل الصادرات المصرية للخارج، والتي سجلت أعلى إيرادات لها في العام الماضي، فضلاً عن عوائد قطاع السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مصر اعتمدت بصورة ليست بقليلة على «السندات» من الأجانب، مشيراً إلى «الأموال الساخنة» التي خرجت من مصر بشكل مفاجئ عقب الأزمة العالمية التي حدثت عقب بدء الحرب «الروسية – الأوكرانية».

مدبولي: الدولة مهتمة بجلب العملة الصعبة من الصادرات والصناعة والسياحة

وشدد «مدبولي»، على أن الدولة مهتمة للغاية بقطاعي الصادرات، والصناعة لجلب عملة صعبة لمصر، فضلاً عن الدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاع السياحة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة تركز حالياً على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وليس الأموال الساخنة.

وزيرة التخطيط: الأموال الساخنة أدت لوجود ضغط على سعر الصرف

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن «الأموال الساخنة»، أدت لوجود ضغط على سعر الصرف خلال الفترة الماضية، ولكن هناك استقرار في سعر العملة حالياً، ومصادرنا من النقد الأجنبي «قوية ومستدامة»، بما يسهم في تحقيق الاستقرار.

ويزور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الإمارات في زيارة تستهدف تعميق التعاون الصناعي بين مصر والإمارات والأردن، ومن المُقرر أن يتم توقيع اتفاق ثلاثي غداً لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.