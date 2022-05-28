تكريم «العربي» بجامعة بنها لحصوله على وسام «الشمس المشرقة» الياباني

تقيم جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة، احتفالية كبرى غداً الأحد، لتكريم المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «العربي» ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والسفير الياباني في القاهرة، أوكا هيروشي، وعدد من القيادات التنفيذية وأساتذة الجامعة، بمناسبة حصوله على وسام «الشمس المشرقة» نجمتين ذهبية وفضية.

دعم العلاقات التجارية بين مصر واليابان

ويُعد وسام الشمس المشرقة رفيع المستوى، ويمنحه إمبراطور اليابان إلى غير اليابانيين، الذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولي.

ومنح امبراطور اليابان وسام الشمس المشرقة للمهندس إبراهيم العربي تقديراً لجهوده في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

«معلقة وبرية» هدية الطلاب لرئيس الجامعة

في سياق آخر، أهدى طلاب السنة النهائية بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة بنها الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، عمل فني عبارة عن «معلقة وبرية»، من أعمالهم الفنية، تقديراً من الطلاب لرئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم، عميد الكلية، والدكتورة داليا إبراهيم عفيفي، مدرس النسيج اليدوي بالكلية، المشرف على مشروع التخرج، وعدد من طلاب الفرقة الرابعة.

وأعرب رئيس جامعة بنها عن سعادته بإنتاج الطلاب والكلية المتميز من الأعمال الفنية، وروح الإبداع والابتكار لديهم.

وأكد الدكتور جمال سوسة أن الجامعة حريصة على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث، للاطلاع على كل ما هو جديد في مجالاتهم، والارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية.