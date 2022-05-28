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فرانشيسكو توتي يزور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

كتب:

رضوى هاشم
07:17 م | السبت 28 مايو 2022
توتي يزور المتحف القومي للحضارة

توتي يزور المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، اللاعب الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي لاعب نادي ايه سي روما والمنتخب الإيطالي، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى مصر لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي ليفربول وريال مدريد.

رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل توتي

وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، حيث رحب به، و قام بإعطائه فكرة عن المتحف و تاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريده تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، و المومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب.

و قام توتي بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي و النسيج المصري، و المومياوات الملكية.

توتي يلتقط الصور التذكارية داخل المتحف

وخلال الجولة، أبدى اللاعب فرانشيسكو توتي عن سعادته بهذة الجولة، وعظمة ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة لم يشاهد مثلها من قبل، كما حرص اللاعب خلال الجولة على التقاط الصور التذكارية له داخل المتحف.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذة الزيارات يرسل صورة إيجابية عن المقصد المقصد السياحي المصري ويجعل من المتحف واجهه أساسية في البرامج السياحية، وأن المتحف مستعد دائما لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.