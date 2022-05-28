تامر حسني يفاجئ عروس في حفل زفافها «فيديو»

فاجأ الفنان تامر حسني، عروس في حفل زفافها بالاتفاق مع العريس على إحياء حفل زفافهما.

ونشر تامر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو خلال حفل الزفاف.

وعلق تامر حسني على الفيديو: «العريس العسل رزق، وهمها في البداية اعتقدوا أن دا صوته وبعد كدا قالتله دا صوت تامر ومتسجل من حفله وأنت بتهزر لحد ما دخلت، بجد أحلى محمد وأحلى نور، مليون مبروك وعقبال الجميع».

تامر حسني وفيلم بحبك

وينتظر الفنان تامر حسني عرض فيلمه الجديد بحبك، الذي انتهي من تصويره منذ أيام قليلة.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم؛ منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي، ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».

ونشر موخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور من كواليس العمل تجمعه بالفنانة هنا الزاهد وأبطال العمل، وعلق: «خلصنا إمبارح تصوير فيلم بحبك، ومن قلبي شكراً لكل أبطال وصناع العمل فيلم بحبك إن شاء الله قريباً بعيد الأضحى».

تامر حسني وفيلم مش أنا

وكانت آخر تجربة سينمائية لتامر حسني فيلم «مش أنا»، الذي تم عرضه خلال 2021، وحقق نجاحا كبيرا.

كما تصدرت أغاني الفيلم التريند، وشاركه بطولة العمل ماجد الكدواني، حلا شيحة، وسوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.