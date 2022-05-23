تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره: المريض الحقيقي هو «اللي معندوش طموح»

شارك الفنان تامر حسني جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، مشهدًا من فيلم «مش أنا» يجمعه بالفنان صبري عبد المنعم، يتحدث خلاله عن عدم استطاعته تحقيق أحلامه بسبب فقره ومرضه، ليرد عليه «عبد المنعم» أن هناك الكثير من العلماء الذين حققوا أحلامهم رغم المرض أو الفقر، أو الاثنين معا، وأنه يجب على الشخص أن يحقق أحلامه وينتصر على فقره وكل الإحباطات التي يواجهها، ولا يستسلم لظروفه، والأهم أن يقول «الحمدلله».

تامر حسني: مشهد «الحمد لله» أهم حوار كتبته في حياتي

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا: «مشهد (الحمد لله) من فيلم «مش أنا» يمكن أهم حوار كتبته في حياتي، وأتمنى ياخد نصيب كبير أوي في الانتشار عشان واثق أن كلامه كتير منكم محتاجين يسمعوه وهيكون علامة جميلة لناس كتير محبطة ومستنية التشجيعة دي عشان يقوموا ويحققوا اللي ناقصهم لما يركزوا ان في ناس ظروفهم كانت أصعب منهم وقدروا يوصلوا و ينجحوا».

وأضاف حول حديثه عن مشهد فيلم «مش أنا»: «يعني الموضوع فينا إحنا مش في الظروف ظروفك الصعبة دي، ممكن تصنع منك بطل، أنت اللي هتحدد وهتقرر ظروفك هتصنع منك إيه قوم يلا ينفع تحلم تاني وعاشر الحلم ملوش وقت ولا سن والوقت مش متأخر ولا حاجة وما دام بتصحى من النوم بتلاقي نفسك عايش يبقى ربنا لسه عايزك وعندك مُهمة في الحياة».

تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهور

كما وجه «حسني» رسالة إلى جمهوره قائلًا: «قوم دور عليها ربنا مخلقكش فاضي بالعكس عندك كتير بس الشاطر كل ما يدور هيلاقي و زي ما كتبت في حوار الفيلم المريض الحقيقي هو اللي معندوش طموح».