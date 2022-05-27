أول تعليق لـ تامر حسني بعد انتهاء تصوير فيلم بحبك: شكرا من قلبي

وجَّه الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشكر لجميع أبطال وصناع فيلم بحبك، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر تامر حسني مجموعة صور من كواليس انتهاء التصوير وعلق عليها قائلا: «خلصنا إمبارح تصوير فيلم بحبك ومن قلبي شكراً لكل أبطال وصناع العمل فيلم بحبك إن شاء الله قريباً بعيد الأضحى».

فيلم بحبك

فيلم «بحبك» تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي وهو من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي، ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».

تامر حسني يوجه نصيحة للشباب

ووجه الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نصيحة للشباب من خلال مشهد لفيلمه مش أنا، والذي علق عليه تامر قائلا: «مشهد الحمد لله من فيلم مش أنا يمكن أهم حوار كتبته في حياتي وأتمنى ياخد نصيب كبير أوي في الانتشار عشان واثق إن كلامه كتير منكم محتاجين يسمعوه وهيكون علامة جميلة لناس كتير محبطة ومستنية التشجيعة دي عشان يقوموا ويحققوا اللي ناقصهم لما يركزوا إن في ناس ظروفهم كانت أصعب منهم وقدروا يوصلوا وينجحوا.

وأضاف تامر حسني قائلا: «يعني الموضوع فينا إحنا مش في الظروف ظروفك الصعبة دي ممكن تصنع منك بطل، انت اللي هتحدد وهتقرر ظروفك هتصنع منك إيه قوم يلا ينفع تحلم تاني وعاشر الحلم ملوش وقت ولا سن والوقت مش متأخر ولا حاجة وما دام بتصحى من النوم بتلاقي نفسك عايش يبقى ربنا لسه عايزك وعندك مُهمة في الحياه قوم دور عليها ربنا مخلقكش فاضي بالعكس عندك كتير بس الشاطر كل ما يدور هيلاقي وزي ما كتبت في حوار الفيلم المريض الحقيقي هو اللي معندوش طموح».