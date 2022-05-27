ارتفاع «ناسداك المجمع» 305.91 نقطة.. و1.8 تريليون روبل عائدات روسيا خلال شهر

شهدت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاعا، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وسجل مؤشر «ناسداك المجمع»، 305.91 نقطة أو 2.68% ليغلق مرتفعا عند 11740.65 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 516.91 نقطة

بدوره، أغلق مؤشر «داو جونز الصناعي»، على ارتفاع بـ 516.91 نقطة، بما يعادل 1.61%، ليسجل 32637.19 نقطة، فيما شهد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، صعودا بـ 79.11 نقطة أو 1.99%، ليحقق 4057.84 نقطة.

وقال المحلل روبرت رابير، في مقال لموقع «أويل برايس»، الأمريكي، إن عائدات صادرات النفط والغاز الروسية ارتفعت، رغم العقوبات الغربية ضد «موسكو»، وبلغت عائدات النفط والغاز الروسية 1.8 تريليون روبل في أبريل الماضي، فيما تلقت الميزانية الفيدرالية نصف الدخل المخطط له من إمدادات النفط والغاز في 2022 «9.5 تريليون روبل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، وقعت شركة «إيني»، الإيطالية للطاقة، مذكرة تفاهم مع شركة «سوناطراك»، الجزائرية لتعزيز التنقيب عن الغاز في الجزائر، وجاء التوقيع خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى العاصمة الإيطالية «روما».

«إيني»: كميات الغاز المتوقعة تبلغ نحو 3 مليارات متر مكعب سنويا

وأشارت «إيني»، في بيان، إلى أن كميات الغاز المتوقعة من المناطق المشمولة بالاتفاق تبلغ نحو 3 مليارات متر مكعب سنويا، وأوضحت الشركة الإيطالية، أن مذكرة التفاهم تشمل التقييم الفني والاقتصادي لمشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر في بئر رباع شمال بالصحراء الجزائرية.

تبون يقترح إنجاز خط بحري من الجزائر إلى إيطاليا

وخلال مؤتمر صحفي، عقب لقاء تبون، بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، كشف رئيس الجزائر، عن اقتراح لإنجاز خط كابل بحري من الجزائر إلى إيطاليا، يتم من خلاله تموين إيطاليا، مشيرا إلى إمكانية أن يمتد التموين إلى جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية، وقال تبون، إنه سيتم توجيه كل زيادة في الإنتاج إلى إيطاليا وفق الطلب، ولتكون هي الموزع عبر أوروبا.

ووقع البلدان، مساء أمس الخميس، العديد من اتفاقيات التعاون في شتى المجالات، بينها مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبيان مشترك لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، والتعاون في مجال السياحة وبروتوكول اتفاق في مجال الثقافة، كما وقع الجانبان مذكرة للتعاون في مجال الأمن والصناعة والمنشآت والانتقال الطاقي والطاقات الجديدة والمتجددة.