«مستثمرو السياحة»: 97 رحلة لمرسى علم هذا الأسبوع.. ووصول فوج روسيا غير مؤكد

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن مطار مرسى علم، سيستقبل الأسبوع المقبل، ما يقرب من 97 رحلة سياحية من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن غالبية السائحين الوافدين خلال تلك الرحلات من دول ألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا وجمهورية التشيك، موضحا أن تلك الرحلات سترفع نسب الإشغال بفنادق المدينة حتى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

نسب الإشغال بمرسى علم حاليا 60%

أضاف فايز لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال حاليا بفنادق مرسى علم، تتراوح ما بين 50 إلى 60%، وهي نسبة جيدة إذا ما قورنت بنسب الإشغال خلال شهري فبراير ومارس 2022، التى تراوحت فيهما ما بين 10 إلى 15%، بعد توقف الحركة السياحية الوافدة للمدينة من كلا من روسيا وأوكرانيا، جراء الحرب الدائرة بين البلدين منذ أكثر من 3 أشهر، مشيرا إلى أن عدد السياح الروس والأوكران الوافدين للمدينة قبل بداية الحرب، كان يبلغ نحو 30% من إجمالى السياح، الذين يصلون إلى المدينة.

عودة الرحلات الروسية غير مؤكد

أشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إلى أنه لم يتأكد حتى الآن، وصول أولى الرحلات الجوية، التي أعلنت إحدى شركات الطيران الروسية تسييرها إلى مدينة الغردقة، غدا السبت، متابعا: «لم يتضح حتى الآن، ما إذا كانت تلك الرحلة، ستصل فى موعدها أم سيم تأجيلها»، مشددا على أنه في ظل أجواء الحرب التي تعيشها روسيا، لا يمكن التنبؤ بموعد محدد لوصول الرحلات السياحية منها.

وأوضح أن ألمانيا تحتل حاليا المركز الأول فى إرسال السياح لمصر، لا سيما في ظل توقف الحركة السياحية من روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن السياح الألمان استطاعوا تعويض جزء كبير من الحركة، التي كانت تصل من أوكرانيا وروسيا، قبل اندلاع الحرب.