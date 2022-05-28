انطلاقة جديدة للاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية  

عقدت ظهر اليوم، السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢، الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية برئاسة الدكتور عصام السيد رئيس الاتحاد، والدكتورة عبير العيسوي رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد علي، أمين عام الاتحاد، وذلك بدار المشاة بالقاهرة.

موقعا إلكترونيا للاتحاد

تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الأهمية، كان أبرزها استعراض الموقع الإلكتروني للاتحاد، وتسمية أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وكذلك رؤساء اللجان التنفيذية بالاتحاد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات التى تقدم بها الأعضاء.

انطلاقة جديدة

وفى تصريح للدكتور عصام السيد، أوضح خلاله أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يعد بمثابة انطلاقة جديدة خاصة بعد فترة الركود التي أصابت العالم جراء جائحة كورونا المستجد، داعياً جميع لجان الاتحاد للعمل الجاد لتحقيق أهداف ورسالة الاتحاد.

وفي كلمته رحب الدكتور عصام السيد بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد مشيراً إلى أن الاتحاد يحمل رسالة في غاية الأهمية وهي تنمية الإنسان في جميع مناحي الحياة علمياً واجتماعياً ومهنيا.

ويهدف الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية إلى إثراء الروافد العلمية والمهنية ورفع الكفاءات العربية والسعي لإيجاد مجتمع عربي متميز .