محمد رمضان يطرح كليب بلالين غدا

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد طرح كليب بلالين.

ونشر محمد رمضان، صورة من كواليس تصوير كليب بلالين، وعلق عليها: «بإذن الله ميعادنا بكره الأحد الساعة واحدة الظهر بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية كليب بلالين ثقة في الله هنكسب».

محمد رمضان يغير موعد طرح كليب بلالين

وأعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، في وقت سابق، طرح كليبه الجديد بلالين، الاثنين المقبل، ولكنه أعلن منذ قليل، طرح الكليب غدا.

ونشر محمد رمضان منذ أيام صورة جديدة من كواليس الكليب، وعلق عليها: «كليب بلالين يوم الاتنين القادم على قناتي الرسمية عبر اليوتيوب.. ثقة في الله نجاح».

أغنية بلالين

وطرح الفنان محمد رمضان منذ أيام أغنية «بلالين» عبر تطبيق أنغامي، وتصدرت الأغنية في الساعات الأولى من طرحها التريند، كما حققت أعلى نسبة استماع عبر أنغامي.

وكان محمد رمضان أعلن خلال فيديو نشره عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، سبب اختياره لاسم بلالين ليكون عنوان أغنيته الجديدة، قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».