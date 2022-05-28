الجندي: في ناس بقت تتجوز بالكلام من غير عقد «أنا وانت والشمس تالتنا»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يمكن اختصار الزواج على أنه عبارة جنسية بين رجل وامرأة، مشددًا أنّ هذا الأمر توصيف «حيواني» للمسألة.

الجندي: اختصار الزواج في العلاقة الجنسية انحطاط بالإنسانية

وأضاف الجندي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة «dmc»: «الزواج هو ميثاق غليظ، ومن ثمّ، فإنه لا يمكن أن يكون لتنظيم أداء جنسي بين رجل وامرأة، وعندما يتم اختصار الزواج في هذه المسألة نكون أمام كارثة، وانحطاط بالإنسانية إلى مستوى غير مقبول على الإطلاق».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنّ الزواج اقتران ومؤسسة ومشاركة، مشددًا على أنه أغلظ العقود التي ذُكرت في القرآن، هو وعقد الأنبياء، حيث وصف الله عقد الأنبياء والعلاقة الزوجية بأنه ميثاق غليظ.

في ناس بقت تتجوز بالكلام.. أنا وأنت والشمس تالتنا

من ناحية أخرى، أكد الجندي أن انتشار الزواج الشفوي بين الشباب سببه فتاوى الشيوخ: «في ناس بقت تتجوز بالكلام، أنا وانت والشمس تالتنا، والسكة الحمضانة دي، كنا شايفين مغني عايش مع واحدة سنين، بتطلع وتنزل وتاكل وتشرب وتحضر حفلات ويحضروا حفلاته ويتصوروا مع بعض ويبوسوا بعض، مكنوش متجوزين، لكن أنتيم وfriendly، هو ده اللي ناخده من الفن؟ّ الله يخرب بيت ده فن».

وأشار، إلى أنّ بعض فتاوى الشيوخ بخصوص الزواج، وبخاصة الزواج الشفوي تفسد المجتمع: «السكوت عما يحدث ضلال ومن يسكت عن هذا الأمر شيطان ومشارك في الانحراف، وأي شيخ يتحدث عن هذا الأمر وهو يمسك العصا من المنتصف عليه لعنة الله».

وواصل، مخاطبا الشيوخ: «قولوا للناس الحقيقة، مينفعش يطلق مراته بالمأذون ويرجعها بالكلام، احنا مسمعناش عن الكلام ده في مجلة ميكي».