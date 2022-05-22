موعد صرف منحة الزواج وشروط استحقاقها.. تقدر بمعاش سنة وتصرف لمرة واحدة

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليا، فإنه بعد وفاة الأب صاحب المعاش أو المؤمن عليه، يتم صرف المعاش للمستحقين عنه مثل الزوجة والابنة والأبناء والأخوات، وذلك من أول الشهر الذي حدثت به الوفاة، إذ نص القانون على أنه فى حالة إذا تم قطع معاش الابنة أو أخت صاحب المعاش المتوفى، يتم صرف منحة تسمى «منحة الزواج»، وهي منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة 12 شهر «سنة»، وفق عدد من الشروط.

شروط استحاق منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

- منحة الزواج تستحق وتصرف لمرة واحدة فقط.

- تحسب منحة الزواج لابنة أو أخت صاحب المعاش المتوفى على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- تسقط منحة الزواج إذا لم يتم التقدم لصرفها خلال مدة 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

خطوات الحصول على منحة الزواج

يشترط للحصول على منحة الزواج، أن يكون مستحق في المعاش، على ألا يكون قد صرف منحة زواج من قبل.

تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

ـ تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

- تتوجه ابنة صاحب المعاش أو أخته إلى منطقة التأمينات المتواجد بها ملف صاحب المعاش.

خطوات الحصول على منحة الزواج

- تقدم ابنة أو أخت صاحب المعاش المتوفى طلب فى منطقة التأمينات لصرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة وهى كالتالي:

- صورة وثيقة الزواج، أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

يحق للإبنة الجمع بين معاش الوالد والوالدة

أوضحت التأمينات الإجتماعية، أنه يحق للابنة صرف معاش والدها المتوفى بشرط ألا تكون متزوجة، مشيرة إلى أنه إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من دخلها من العمل، فإنها تستحق الفرق بينهما، إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل، فيتم إيقاف صرف معاش والدها، كما يحق للابنة الجمع بين المعاش عن والدها ووالدتها دون حدود، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.