خالد الجندي: ترميم وبناء 8500 مسجد في عهد السيسي.. الله يجازيك خير يا ريس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه سمع عن الفتوى الرقمية الموجودة في دار الإفتاء المصرية، وهي تأتي ضمن خطة رقمنة الفتوى لأنه لا يجب أن يفتي أي شخص، مشيرا إلى أن دار الإفتاء لها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على استفسارات المسلمين من مختلف دول العالم، ويحصل الشخص على الإجابة خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر.

عصر العودة لإفتاء الأزهر

أضاف «الجندي»، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أن هذا العصر سيمثل هجر لفتاوى الترح (جمعها ترح وهي الكلمة الشعبية لغطاء الرأس ويرتديه فئة دينية إسلامية)، وعودة للمؤسسة الوسطية الأشعرية وهي الأزهر الشريف.

دعاء للرئيس السيسي

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «الله يجازيك خير ياريسنا، وياحكومتنا، اللي اتعمل ميعرفوش غير المثقفين والمنصفين مش الدجالين والنصابين، وأعداء الوطن اللي بيقولوا كلام مجعلص يعوق الأمور، الله يطول عمر سيدنا شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، أنا مش عاوز منصب، أنا زاهد، الزاهد شخص محدش كاسر عينه بفلوسه، ووزارة الأوقاف اتقال عنها أساطير، من جانب أعداء الوطن، واتقال عاوزين وزير أوقاف مسلم، واتقال الإسلام بيحارب في مصر».

وتابع: «حصلت مشكلة بين مفتش الأوقاف وإمام، القيامة قامت، لكن ده خطأ فردي، ووزارة الأوقاف فتحت الكتاتيب للكبار والصغار والنساء، الدور الصيفية للأطفال بدأت في كل مساجد مصر، ما تم بناءه وإحلاله من مساجد 8500 مسجد، أهو ده البلد اللي بيحارب الإسلام زي ما بيقولك، محدش هيكافئك غير ربنا، لك الله يا سيسي، حسبك الله يا سيسي، ألا نامت أعين الجبناء».