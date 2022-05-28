الصحة: من يشعر بارتفاع الحرارة مع طفح جلدي يلزم منزله.. «اعزل نفسك»

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية استعدت جيدًا لفيروس جدري القرود كجزء من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، موضحًا أن هناك ترقب بيطري لأي نوع من الإصابات في الحيوانات القادمة من إفريقيا تحديدا نتيجة انتشاره في وسط وغرب إفريقيا، مؤكدًا أنه تم التوصل من خلال هيئة الدوء المصرية للعمل على توفير عدد من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، «اللي يجيله حراره وتظهر بثور على جسمه يقعد في البيت ويعزل نفسه تلقائي».

وصول اللقاح المصري المضاد لكورونا إلى المرحلة الثانية من التجارب

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية أن من يعاني من ارتفاع درجات الحرارة وظهرت بؤر أو بثور أو طفح جلدي على الوجه أو في أي منطقة بجسمه لا يخرج من المنزل أو يستقبل أي وسيلة مواصلات حتى لا يُسبب عدوى للمواطنين دون أن يشعر، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت بشكل كبير للغاية في الحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمقارنة بدول أخرى، فضلًا عن وصول اللقاح المصري المضاد لكورونا إلى المرحلة الثانية من التجارب الإكلينكية، والنتائج الخاص به مبشرة للغاية.

تكلفة اللقاحات بلغت مليارات الجنيهات

وتوقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن يصل اللقاح المصري الخالص للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينكية بنهاية العام الجاري، فالوصول إلى أشخاص ليس لديهم أجسام مناعية بعد عامين من الوباء أمر ليس سهل، مؤكدًا أن المنظومة الصحية وضخامتها ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة جميعها ساهمت في حل أزمة فيروس كورونا ومواجهة ضغط الإصابات، «مفيش علاج لكورونا مكانش موجود بخلاف اللقاحات وتوفيرها بجميع أنواعها لكافة المواطنين، رغم التكلفة الكبيرة للقاحات والتي بلغت مليارات».