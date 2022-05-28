«الوزراء»: الاقتصاد المصري واعد وزيادة الاستثمارات الإماراتية خير دليل

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي من زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد الوزاري رفيع المستوى للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، هو توقيع إطار تعهدي بشان مبادرة للتنمية الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، موضحًا أننا نشهد غدًا توقيع وثيقة التعاون بحضور رؤساء الوزراء في هذه الدول، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، من تقديم الإعلامي نشأت الديهي.

المستثمرون الإماراتيون أكفأ ولا يضعون أموالهم إلا في موضوع ثقة

وأضاف «سعد» أن رئيس الوزراء اجتمع اليوم بوفد لرؤساء كبرى الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر، واستمع لخططهم للعمل والتوسع في مصر خلال الفترة المقبلة وكان الحديث إيجابيًا، ويشيد بما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أنه كانت هناك أسئلة متبادلة بين الجانب الإماراتي والوزراء والمحصلة النهائية للقاء المستثمرين، أن المستثمرين الإماراتيين أكفأ ولا يضعون أموالهم إلا في موضع ثقة.

الأزمة العالمية الحالية ألقت بظلالها على أهمية بعض القطاعات

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن حديث المستثمرين الإماراتيين عن نيتهم لزيادة استثماراتهم لتصل لـ 35 مليار دولار خلال 5 سنوات القادمة مقابل 20 مليار دولار حاليًا، يعني أنهم يرون الاقتصاد المصري اقتصادًا واعدًا، موضحًا أن الأزمة العالمية الحالية ألقت بظلالها على أهمية بعض القطاعات من بينها القطاع الزراعي والاستثمار في قطاع التصنيع الغذائي وهي هامة جدًا وموضوع نظر من المستثمرين الإماراتيين بجانب قطاع الطاقة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاعات الدواء والتصنيع الدولي، وهي التي تشهد زيادة في حجم الاستثمارات بها من الأشقاء في الإمارات.